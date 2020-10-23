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اليوم الوطني للصحافة: تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 11:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
اليوم الوطني للصحافة: تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

الجزائر- تم مساء اليوم الخميس, بالجزائر العاصمة, تتويج الصحفيين الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السادسة بموضوع "الرقمنة, جسر العبور نحو الجزائر الجديدة".

وجرى حفل التتويج بالمركز الدولي للمؤتمرات, بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين, إلى جانب عدد من الإعلاميين.
وتم بالمناسبة, تتويج 3 فائزين في فئة الصحافة المكتوبة وهم بالترتيب, ليلي زرقيط من يومية "الجمهورية" التي نالت الجائزة الأولى عن تحقيق "الرقمنة: حجر الأساس لجزائر الغد", وفهيمة بن عكروف من "صوت الأحرار" والحاج طاهر علي من "الحياة العربية".وعن فئة الإعلام السمعي, تم تتويج صحفيين اثنين من القناة الإذاعية الأولى في المرتبة الأولى وهما عبد الناصر كاسح لعور عن موضوع "كورونا تفرض التباعد وتبعث التواصل الرقمي" وكذا أحمد أمين حران عن موضوع "رقمنة الإدارة..إزالة البيروقراطية", وحل في المرتبتين الثانية والثالثة كل من رحيمة آيت حميش من إذاعة تيزي وزو وصلاح الدين بن غدقة من إذاعة سطيف.
أما في فئة الإعلام التلفزيوني, فقررت لجنة التحكيم حجب الجائزتين الأولى والثالثة, فيما تم منح الجائزة الثانية للصحفية من التلفزيون الجزائري آمال مرير عن برنامجها "الثقافة في زمن الكورونا".وعن فئة الإعلام الالكتروني, فتم تتويج حسام الدين فضيل من "الشروق أونلاين" بالجائزة الأولى عن موضوع"رقمنة القطاع الصحي..بوادر الجزائر الجديدة", فيما حل في المرتبة الثانية عبد القادر شمس الدين هواري من وكالة الأنباء الجزائرية, وحل ثالثا أحمد لعلاوي من "الوطن برس".ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للصحفية نسرين رابحي من إذاعة القرآن الكريم عن موضوع "الرقمنة, جسر الجزائر الجديدة".

 

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 11:33
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اليوم الوطني للصحافة: تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 11:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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