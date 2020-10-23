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اليوم الوطني للصحافة: مشروع تعديل الدستور يمنح الصحفيين حرية أكبر للتعبير

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 11:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
اليوم الوطني للصحافة: مشروع تعديل الدستور يمنح الصحفيين حرية أكبر للتعبير

الجزائر- أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد, مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل, يمنح الصحفيين "حرية أكبر للتعبير".

وقال السيد جراد في تصريح للصحافة, على هامش حفل تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف, أن مشروع تعديل الدستور يمنح " حرية تعبير أكبر".كما عبر عن أمله في أن يمكن مشروع تعديل الدستور من الوصول إلى "صحافة حرة تمكن الصحفيين المحترفين من تطوير وجهات نظرهم وتحليلاتهم مع احترام أخلاقيات المهنة" وإلى إنشاء صحافة محكّمة .
وفي ذات السياق, هنأ الوزير الأول كل الصحفيين ورجال الإعلام ومهنيي القطاع بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. 

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 11:32
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اليوم الوطني للصحافة: مشروع تعديل الدستور يمنح الصحفيين حرية أكبر للتعبير
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 11:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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