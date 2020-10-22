Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يوم الصحافة : جراد يؤكد أن الصحافة الوطنية كانت ولا تزال رافدا مهما في ترسيخ الديمقراطية

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
يوم الصحافة : جراد يؤكد أن الصحافة الوطنية كانت ولا تزال رافدا مهما في ترسيخ الديمقراطية

الجزائر- أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، أن الصحافة الوطنية تمثل "رافدا مهما في ترسيخ الفعل الديمقراطي"، مشيرا إلى أن إمداد الرأي العام بالخبر الموثوق "يدعم مسار التغيير'' الذي تعيشه الجزائر.

وفي منشور دونه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، تقدم الوزير الأول بتهانيه للصحفيين و المنتسبين إلى قطاع الإعلام، مشددا على أن "الصحافة الوطنية كانت و لا تزال رافدا مهما في ترسيخ الفعل الديمقراطي".

إقرأ أيضا: تعديل الدستور: الرئيس تبون يشيد باحترافية الصحافيين في مرافقة التحضير للاستفتاء

وتابع السيد جراد مؤكدا على أن "تنوير الرأي العام بالخبر الموثوق و فتح النقاش النقدي و المتوازن والمسؤول يدعم مسار التغيير الذي تعيشه البلاد"، متمنيا التوفيق للصحفيين في أداء مهمتهم.

آخر تعديل على الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 20:02
كلـمات مفتـاحيــة :
يوم الصحافة : جراد يؤكد أن الصحافة الوطنية كانت ولا تزال رافدا مهما في ترسيخ الديمقراطية
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.22

الخط البحري للعتاد المدولب الجزائر-مرسيليا : برمجة الرحلة الأولى يوم 2 نوفمبر

20.10.22

حريق فرن حقل المرق بحاسي مسعود: السيد حكار يعاين موقع الحادث 

20.10.22

بعجي:  مشروع تعديل الدستور "يكرس السيادة والإرادة الشعبية"

20.10.22

يوم الصحافة : جراد يؤكد أن الصحافة الوطنية كانت ولا تزال رافدا مهما في ترسيخ الديمقراطية

20.10.22

رابطة كرة القدم المحترفة: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2019

20.10.22

منتدى الدول المصدرة للغاز: الجزائر تترأس الندوة الوزارية ال22 يوم 12 نوفمبر المقبل

الأكثــر قـراءة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التعديل الدستوري ضمانة لحق المواطن في العيش الكريم وحماية لحرياته…

20.10.20

غرداية/صناعة تقليدية : "ركود" الزربية التقليدية بسبب تراجع التسويق

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"

20.10.19

الجلفة :توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي لفائدة مناطق الظل 

20.10.20

تيسمسيلت : الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد, وجهة سياحية بحاجة للترويج