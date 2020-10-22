يوم الصحافة : جراد يؤكد أن الصحافة الوطنية كانت ولا تزال رافدا مهما في ترسيخ الديمقراطية

وفي منشور دونه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، تقدم الوزير الأول بتهانيه للصحفيين و المنتسبين إلى قطاع الإعلام، مشددا على أن "الصحافة الوطنية كانت و لا تزال رافدا مهما في ترسيخ الفعل الديمقراطي".
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وتابع السيد جراد مؤكدا على أن "تنوير الرأي العام بالخبر الموثوق و فتح النقاش النقدي و المتوازن والمسؤول يدعم مسار التغيير الذي تعيشه البلاد"، متمنيا التوفيق للصحفيين في أداء مهمتهم.