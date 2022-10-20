الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أهم ما جاء في تصريحات منشطي الحملة في يومها ال16

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية و ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت اليوم الخميس تنشيط اليوم ال 16 من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل:

- رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ل22 أكتوبر: "أشيد عاليا باحترافية الصحافيين في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، لاسيما من خلال توظيفهم للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي لتغطية مختلف مراحل هذا الحدث الوطني الهام بل والمصيري في مسار التأسيس لجزائر جديدة".

-رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة يصرح من الجزائر العاصمة : "الشعب الأبي سيخرج بقوة يوم الفاتح من نوفمبر القادم للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وسيدلي بصوته السيد بخصوص التعديلات المقترحة مفوتا بذلك الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار جزائرنا الغالية".

-رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من بومرداس :"مشروع تعديل الدستور فرصة سانحة من أجل تكريس التوجه نحو الشباب و جمعيات المجتمع المدني".

-رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي من بسكرة :"مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء هو الأفضل مقارنة بالدساتير السابقة".

-رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من المسيلة :"وثيقة التعديل الدستوري تضمن التوازن بين السلطات كما تحافظ على الهوية والثوابت الوطنية".

- الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة يصرح من وهران :"مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء مسعى حتمي لبناء الجزائر الجديدة و للقطيعة مع ممارسات الماضي."

-وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي من الجزائر العاصمة:"مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، يشجع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والسياسية".

-رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد القادر بن موسى بغليزان: " استحقاق الفاتح من نوفمبر سيكون بداية فعلية في تكريس وحماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة".

-الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من البويرة : "كل دعوات التصويت ضد مشروع تعديل الدستور هي تهديد لاستقرار البلاد".

- رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار من قالمة : "صفة الشريك التي أعطاها مشروع تعديل الدستور للمجتمع المدني تجعل منه شريكا في السياسات العمومية وتسيير المرافق العمومية والديمقراطية".

-الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،محمد عليوي من ميلة :"مشروع تعديل الدستور ضامن للحريات والحقوق".