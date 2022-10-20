المتحف المركزي للجيش يحتضن برنامجا ثريا ومتنوعا بمناسبة الذكرى ال66 للثورة التحريرية

الجزائر - يحتضن المتحف المركزي للجيش بالجزائر العاصمة إبتداء من يوم الخميس برنامجا ثريا ومتنوعا بمناسبة إحياء الذكرى ال66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة وذلك تخليدا لهذا الحدث التاريخي، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و يتم تنظيم هذا البرنامج المسطر من قبل مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، تحت شعار "أول نوفمبر 1954...المحطة الخالدة نوفمبر التحرير...نوفمبر التغيير"، تخليدا لعظمة هذا الحدث التاريخي الهام.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يتضمن "أبوابا مفتوحة على مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أين خصص اليوم الأول للقوات البرية".

وستعرف هذه التظاهرة "إلقاء محاضرات تاريخية وعرضا لأفلام ثورية ووثائقية، إضافة إلى تنظيم معارض للصور والكتب إلى جانب عروض مسرحية وفنية".

وأشار البيان الى أن تنظيم مثل هذه النشاطات التي أصبحت تقليدا راسخا في الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال يندرج في إطار" ترسيخ قيم ثورة نوفمبر الخالدة في نفوس شبابنا و أبنائنا، وفاءا لتضحيات شهدائنا الأمجاد و دليلا على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للحفاظ على الذاكرة الوطنية".