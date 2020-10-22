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بلعيد: الإعلام معول عليه للتحسيس حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

المسيلة - أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم الخميس بالمسيلة أن للإعلام "دور فعال في الإسهام في حملة التوعية بأهمية التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل".

واعتبر السيد بلعيد خلال تجمع شعبي يندرج في إطار الحملة الاستفتائية بدار الحملاوي بعاصمة الولاية أن رسالة الإعلام الذي يحتفي بيومه الوطني في 22 أكتوبر من كل سنة "ستدفع نحو الفهم الصحيح للوثيقة كما ستؤدي إلى رفع نسبة التصويت عموما و بنعم على وجه الخصوص".

وكما كان للإعلام دورا فاعلا إبان الثورة التحريرية المظفرة وعبر مختلف مراحل البناء والتشييد، فإن دوره اليوم كمرافق لمختلف مراحل عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء سيكون، حسب السيد بلعيد "فعالا وداعما" باعتباره ينقل آراء وطروحات المختصين في القانون الدستوري والذين هم وحدهم مخولون لشرح وإبداء الرأي بخصوص مزاياه ونقائصه على حد تعبيره.

واعتبر رئيس حزب جبهة المستقبل أن مشروع تعديل الدستور الذي يستفتي فيه الشعب يوم الفاتح من نوفمبر المقبل "يعد أحسن بكثير من الدساتير السابقة بالنظر لما يحتويه من تغييرات تدفع نحو جزائر جديدة".

وأضاف بأن هذه الوثيقة "تضمن التوازن بين السلطات كما تحافظ على الهوية والثوابت الوطنية".

ودعا في ختام مداخلته الشعب للمشاركة بقوة في الاستفتاء المقبل والتصويت بـ"نعم" للدستور الذي سيكون –حسبه- معيارا وحكما بين الجزائريين.

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بلعيد: الإعلام معول عليه للتحسيس حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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