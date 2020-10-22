حادثة المعلمة بمدرسة بن زرجب بوهران : الوزير الأول يعرب عن رفضه "لإهانة المعلم"

الجزائر - أعرب الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم الخميس، عن رفضه "القاطع" لتعرض المعلم للإهانة، موجها ''تحية تقدير'' للمعلمة سيديا مرابط التي "فضحت الممارسات القديمة"، مع تعهده بتحديث الأثاث المدرسي القديم على المستوى الوطني.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب السيد جراد: "أرفض رفضا قاطعا إهانة المعلم، و هو يدافع عن مستقبل أبنائنا"، موجها "تحية شكر و تقدير للمعلمة السيدة سيديا مرابط من مدرسة بن زرجب بوهران، التي فضحت الممارسات القديمة".

كما أكد في ذات الصدد على أنه "سيتم تحديث أثاث المدارس القديمة على مستوى الوطن".

و كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، أمس الأربعاء، فيديو يظهر فيه تدخل معلمة من مدرسة ''بن زرجب'' بوهران أمام والي الولاية خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي بوهران، تشكو فيه من بعض النقائص التي تعاني منها المؤسسة التربوية التي تعمل بها، منها قدم الطاولات التي قالت عنها بأنها "تعود للعهد الاستعماري"، و هو ما قابله الوالي بالمغادرة، الأمر الذي خلف استياء لدى الكثير من متصفحي هذه المواقع.