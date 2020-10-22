غويني: مشروع تعديل الدستور يكرس دور الشباب و جمعيات المجتمع المدني في الجزائر الجديدة

بومرداس- أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم الخميس ببومرداس بأن مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يكرس دور الشباب و جمعيات المجتمع المدني في الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع.

ويرى السيد غويني، الذي نشط تجمعا تحسيسيا حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالمركز الثقافي الإسلامي بمدينة بومرداس، بأن مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء هو "فرصة سانحة من أجل تكريس هذا التوجه نحو الشباب و جمعيات المجتمع المدني"، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة خدمة للوطن.

ولفت رئيس الحركة انتباه الشباب المهيكل و غير المهيكل وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول ضرورة عدم الاقتصار (الشباب و الجمعيات) على الجانب المطلبي في تحركاتهم و نشاطاتهم و توسيعها لتشمل ميادين أخرى في المستقبل، على غرار المراقبة و المرافقة و المتابعة و تقديم الملاحظة و هو ما يضمنه الدستور الجديد.

وبعدما شدد على ضرورة تكثيف و مضاعفة عدد الجمعيات المنشأة في شتى الميادين محليا ووطنيا تلبية لمختلف الرغبات في المجال، اعتبر بأن فعاليات المجتمع المدني (أو الجمعيات) هي" بمثابة الرافد الحقيقي لانشغالات المواطنين و المدافع عن مصالحهم و هو الأمر الذي يكرسه مشروع التعديل الدستوري"، يؤكد رئيس حركة الإصلاح.

ومن جهة أخرى، دعا الشعب الجزائري بكل أطيافه للمشاركة و التصويت "بنعم" على "مشروع المجتمع" المتمثل في مشروع التعديل الدستوري المقترح على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر 2020 لما سيترتب عن ذلك من "الانتقال السلس بشعار الجزائر الجديدة إلى واقع فعلي."

كما دعا إلى ضرورة تحويل عملية التصويت، يوم الاستفتاء، إلى "نصر للبلاد ضد كل المشككين و المثبطين الذين يريدون إفشال هذا الاستفتاء و جعلها (عملية التصويت) محطة رئيسية في تاريخ البلاد يفصل من خلالها في عديد الملفات."

و أضاف السيد غويني أن "هذه المحطة المفصلية في تاريخ الجزائر ستثبت كذلك مدى الوعي الذي سيتحلى به الشعب الجزائري عندما يتعلق الأمر بمصير و مستقبل الجزائر الجديدة."

كما أشار كذلك في هذا الإطار إلى أن "الأغلبية الصامتة من الشعب الجزائري معول عليها كثيرا في إنجاح هذا الاستفتاء، فهي لم و لن تغامر أبدا بمصير البلاد"، يؤكد السيد غويني الذي أشار إلى أن هذه الأخيرة (الطبقة الصامة) "تلبي نداء الجزائر في الوقت المناسب، كلما تعلق الأمر بمصير و مستقبل البلاد."

وأكد رئيس حركة الإصلاح الوطني أن نجاح الاستفتاء "سينجر عنه تغيير في كل المعطيات و يتبعه تغيير في السلوكات من خلال تجسيد دولة القانون و العدالة."