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عليوي: مشروع تعديل الدستور يحتاج إلى "رأي يجمع لا يفرق"

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

ميلة دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي يوم الخميس من ميلة إلى ضرورة التفاف الجميع حول مشروع تعديل الدستور وتزكيته في الفاتح من نوفمبر والذي اعتبره  "يحتاج إلى رأي يجمع لا يفرق".

وقال السيد عليوي خلال اللقاء الذي عقده منتصف نهار اليوم بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة: "لا بد من شرح معنى مشروع تعديل الدستور الذي يوحد الشعب بمختلف أطيافه ويمنح تأشيرة المرور نحو التغيير".

وخاطب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين فئات الفلاحين وسكان الأرياف الذين عانوا ويلات الاستعمار وكذا سوء الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى العراقيل ذات الطابع الإداري التي أثرت على نشاطهم الفلاحي بقوله:"إن مشروع تعديل الدستور ضامن للحريات والحقوق" خصوصا بالنسبة لفئة الشباب التي تضم كفاءات هامة لابد من ان تشغل مناصب في المجالس المنتخبة.

وأضاف في ذات السياق: "إن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور هو بمثابة ضمان لحق الشباب في حمل المشعل".

وقال السيد عليوي بأن "دعم مشروع تعديل الدستور والتفاف الفلاحين والشباب على الخصوص حوله سيكون بمثابة درس للداخل والخارج" كما "يعد دعما لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل بناء الجزائر الجديدة".

وثمن السيد عليوي بالمناسبة المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتكفل بنقاط الظل ذات الطابع الفلاحي من خلال التعليمات المسداة للولاة من طرف السلطات العليا للبلاد للتكفل الجيد بالقاطنين في هذه المناطق.

كلـمات مفتـاحيــة :
عليوي: مشروع تعديل الدستور يحتاج إلى "رأي يجمع لا يفرق"
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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