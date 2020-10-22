التشهير بوزيرة الثقافة السابقة لعبيدي: ادانة جلول جودي بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ

الجزائر - حكمت محكمة الحراش، يوم الخميس، على المتحدث الرسمي باسم حزب العمال جلول جودي بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ بعد إدانته بتهمة القذف و التشهير في حق وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، حسب ما أفادت به مصادر قضائية.

و جاء في البيان أن محكمة الحراش أصدرت حكما في حق المتحدث الرسمي باسم حزب العمال و النائب السابق عن هذا الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، جلول جودي، يقضي بـ"السجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ و 50 ألف دج غرامة ودينار رمزي، بعد إدانته بتهمة القذف و التشهير في حق السيدة نادية العبيدي وزيرة الثقافة السابقة".

و فيما يتعلق بالتسلسل الزمني للوقائع، ذكر ذات المصدر بأنه و "في 5 ماي 2019، أعادت السيدة نادية العبيدي تفعيل شكوى التشهير التي تقدمت بها في 7 ماي 2015 ضد السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، التي اتهمتها علانية بتضارب المصالح أثناء إدارتها لوزارة الثقافة" و هي الشكوى التي "لا تزال قيد التحقيق في الوقت الحالي".

و"في مقابلة نشرت في جريدة (ليبيرتي) في 8 مايو 2019، أعاد السيد جلول جودي اتهام السيدة العبيدي بتضارب المصالح، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في 8 أكتوبر2019 بدعوى القذف"، يضيف البيان الذي أشار إلى أنه و "وبناء عليه، حكمت محكمة الحراش في هذه القضية".