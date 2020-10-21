جراد: "الجزائر الجديدة هي جزائر الشباب"

وقال الوزير الأول خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني: "أنا يوميا أتواصل مع الشباب و أستمع لانشغالاتهم التي من بينها مشكل الشغل الذي يعد كبيرا لاسيما بالنسبة لخريجي الجامعات الذين يعانون من البطالة".
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وأضاف أن هذه الانشغالات ستؤخذ بعين الاعتبار لحلها "تدريجيا" داعيا الشباب الى "التحلي بالصبر و تبادل الأفكار لإيجاد الحلول المناسبة" للخروج منها.
ومن المشاكل التي عددها الوزير الأول، تلك التي تخص قطاعات التربية و الصناعة و الصحة، و بشأن هذا القطاع الأخير أشار الى انه "يتخبط في وضعية كارثية".
وأوضح أن قطاع الصحة "يجب أن يحظى باستراتيجية وطنية للنهوض به" قبل أن يضيف أن جائحة كورونا "بينت الخلل الموجود في المنظومة الصحية بالجزائر لكن يتعين علينا التطرق للمشاكل بهدوء و حكمة و العمل على حلها وفق المعطيات و الإمكانيات المتاحة".
وخلال هذا اللقاء طرح ممثلو المجتمع المدني عدة انشغالات من بينها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين على وجه الخصوص.