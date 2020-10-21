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زيتوني: مشروع تعديل الدستور "سيحصن المدرسة الجزائرية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

برج بوعريريج - اعتبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، يوم الأربعاء من برج بوعريريج أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "سيحصن المدرسة الجزائرية".

وجاء في كلمة للسيد زيتوني ألقاها خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة دار الثقافة محمد بوضياف في إطار الحملة الاستفتائية أن مشروع تعديل الدستور "سيعالج الاختلالات التي كانت موجودة و سيحصن المدرسة الجزائرية نهائيا و يغلق الباب أمام كل التلاعبات بعناصر الهوية الوطنية".

وتحدث السيد الطيب زيتوني بمناسبة الدخول المدرسي عن الظروف التي يجري فيها في ظل تفشي جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية لمواجهتها .

كما ذكر في هذا السياق بالقرارت التي اتخاذها من قبل قيادات الحزب باسم التجمع الوطني الديمقراطي في السابق من اجل ان تحافظ المدرسة الجزائرية على منهاجها الإسلامي العربي الأمازيغي الذي يمثل الهوية الجزائرية.

وأشار أيضا الى بعض القرارات الأخرى التي عارضها مناضلو الحزب، منها مسالة "خوصصة المؤسسات و تسريح العمال".

و دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الأخير المواطنين إلى مشاركة واسعة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور و التصويت ب"نعم" لأنه جاء -حسبه- ليعالج "الإختلالات التي كانت موجودة من قبل و يقضي على الشوائب التي ميزت الدساتير السابقة"، على حد قوله.

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زيتوني: مشروع تعديل الدستور "سيحصن المدرسة الجزائرية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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