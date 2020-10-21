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"حق الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال في التعبير موضوع يوم دراسي الخميس بتندوف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 14:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
&quot;حق الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال في التعبير موضوع يوم دراسي الخميس بتندوف

الجزائر - ستنظم الشبكة الوطنية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع نضال شعب الصحراء الغربية غدا الخميس يوما دراسيا بتندوف حول "حق الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال في التعبير - حالة الشعب الصحراوي نموذجا"، حسبما جاء في بيان للشبكة اليوم الاربعاء.

وسيكون هذا اللقاء ، المنظم في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للصحافة، المصادف ل22 أكتوبر من كل سنة، فرصة للإعلان عن التأسيس الرسمي في نوفمبر المقبل للجمعية الوطنية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع نضال شعب الصحراء الغربية، وإطلاق عدة مبادرات للتضامن مع الشعب الصحراوي منها الكتاب الأبيض حول القمع المغربي في الاراضي الصحراوية المحتلة والذي سيكون متوفرا خلال يناير المقبل، يضيف البيان.

وتتضمن أشغال اللقاء العديد من المحاضرات لمسؤولين صحراويين وجزائريين مناضلين، إلى جانب القضية الصحراوية وأكاديميين وصحفيين منها  "القضية الصحراوية في الإعلام الغربي الثقيل: عرض حال وسبب الإخفاء المتعمد" وكذا "أهمية الصورة في الترويج للقضية الصحراوية: سرد لتجربة صحفية بالتلفزيون الجزائري" ، كما سيتم التطرق إلى "المحافظة على الذاكرة عن طريق الصورة: حالة حرب التحرير الوطني (1954-1962)".

وسيسلط المشاركون، بهذه المناسبة، الضوء على دور الصحافة في الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير المصير من خلال عرض "تجربة الصحافة النضالية في الصحراء الغربية" ومناقشة "أهمية الصحافة الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي في التعريف بالقضية الصحراوية" مع عرض تجربة الصحافة الجزائرية المكتوبة ونضال الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
"حق الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال في التعبير موضوع يوم دراسي الخميس بتندوف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 14:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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