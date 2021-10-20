توقيف 21 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 10 قناطير من الكيف المعالج في ظرف أسبوع

الجزائر - أوقفت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات منفصلة نفذتها خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أكتوبر, 21 تاجر مخدرات وحجزت أكثر من 10 قناطير من الكيف المعالج ومن 16 كيلوغرام من مادة الكوكايين, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أكتوبر 2020, عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأوضح البيان أن "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة (21) تاجر مخدرات وحجزت كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(10) قناطير و(65) كيلوغرام و(16,044) كيلوغرام من مادة الكوكايين".

وفي هذا السياق, "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتندوف تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (16,044) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(183377) قرص مهلوس, في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بالنعامة ستة (06) تجار مخدرات وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (636) كيلوغرام".

كما "أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل "(13) تجار مخدرات وحجزت (429) كيلوغرام من الكيف المعالج و(3064) قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من مستغانم وتلمسان ووهران وعين تموشنت وبجاية وبسكرة وإن أمناس وبشار وباتنة".

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ومن جهة أخرى, "أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت, (80) شخصا وحجزت (09) شاحنات و(29) مركبة رباعية الدفع و(90) مولدا كهربائيا و(78) مطرقة ضغط و(05) أجهزة كشف عن المعادن و(268) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى "(124) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني, يضيف البيان, "(48) شخصا وحجزت (09) بنادق صيد و(1511) خرطوشة و(134033) وحدة من الألعاب النارية و(2268) وحدة من مختلف المشروبات وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من سطيف وخنشلة وباتنة وميلة والمسيلة وبسكرة والوادي ووهران وجانت", كما تم "إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ (38066) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف".