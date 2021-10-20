وزارة التربية: الدخول المدرسي لأقسام التربية التحضيرية سيكون في 15 نوفمبر المقبل

الجزائر - أعلنت وزارة التربية الوطنية, يوم الثلاثاء, في منشور لها حول "التسجيل في الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2020-2021" , أن تاريخ الدخول المدرسي لأقسام التربية التحضيرية سيكون في 15 نوفمبر المقبل.

وأكدت الوزارة في منشورها أن الدخول المدرسي بالنسبة للأقسام التربية التحضيرية سيكون في 15 نوفمبر 2020 صباحا ويتم الدخول على غرار المستويات التعليمية الأخرى بـ "احترام تدابير البروتوكول الوقائي الصحي المعتمد للدخول المدرسي 2020-2021 ".

وحددت هذه الوثيقة التي تحوز "وأج" على نسخة منها, كيفيات تسجيل الأطفال المعنيين بالتربية التحضيرية وكذا شروط فتح أقسام التربية التحضيرية في المدارس الإبتدائية في ظل الظروف الاستثنائية لتفشي وباء كوفيد-19 .

وأكدت أن التسجيل في الأقسام التحضيرية للسنة الدراسة الجارية يخص الأطفال المولودين بين الفاتح يناير و 31 ديسمبر 2015, بحيث يتم التسجيل "بالترتيب أي حسب تاريخ ميلاد التلميذ وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة في القسم".

أما عن شروط فتح أقسام التربية التحضيرية, أكدت نفس الوثيقة أن فتح أقسام التربية التحضيرية بالمدارس الابتدائية يتم عند "توفر الحجرة الدراسية و الأستاذ المؤطر أو المربية", مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن يتسبب فتح قسم التربية التحضيرية في طلب منصب مالي إضافي أو تغيير في نمط سير المدرسة الابتدائية من نظام الدوام الواحد إلى نظام الدوامين".

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واشترطت وزارة التربية في تنظيم الدراسة بأقسام التربية التحضيرية "أن يكون عدد الأطفال عشرين ( 20 ) طفلا على الأكثر" وفي حالة تجاوز هذا العدد فلابد من "تقسيمه إلى فوجين فرعيين حيث يدرس كل فوج فرعي بالتناوب كل يومين".

ودعت بالمناسبة إلى ضرورة تطبيق "نفس المخطط الاستثنائي المعتمد لمرحلة التعليم الابتدائي", لا سيما "احترام قاعدة التناوب" عندما يكون عدد التلاميذ في قسم التربية التحضيرية أقل من عشرين ( 20) طفلا واعلام الأولياء باستعمال كل طرق التواصل المتاحة بالفوج الفرعي الذي ينتمي إليه أبناءهم ، قبل التاريخ المحدد لدخول أقسام التربية التحضيرية ، وحثهم على احترام التناوب بين الأفواج .

وبخصوص تأطير هذه الاقسام اشترط المنشور أن يقوم به أساتذة التعليم الابتدائي الذي تتوفر فيهم جملة من المواصفات. و يتعلق الامر ب"الميل والاستعداد للعمل مع الأطفال في هذه المرحلة الحرجة من العمر و القدرة على تحمل نشاط الأطفال الصغار وحركتهم والتحكم في تقنيات تنشيط قسم التربية التحضيرية وكذا الاستفادة من عمليات تكوينية خاصة بالتربية التحضيرية".

كما أتاح هذا المنشور لأطفال التربية التحضيرية الاستفادة من الكشف والمتابعة الصحية التي تضمنها مصالح الصحة المدرسية في بداية السنة الدراسية، قصد الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية والعمل على معالجتها مبكرا.