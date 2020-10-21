قضية استئناف سوفاك: الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا ضد مراد عولمي

و قد تمت إدانته في الاستئناف بتهم "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم".
وأبقى مجلس القضاء على نفس العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية ضد مراد عولمي.
وأدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية ب10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.
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كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي .
وأصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب .