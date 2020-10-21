Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قضية استئناف سوفاك: الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا ضد مراد عولمي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
قضية استئناف سوفاك: الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا ضد مراد عولمي

الجزائر- أصدر مجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء حكما ب10 سنوات سجنا نافذا على رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي.

و قد تمت إدانته في الاستئناف بتهم "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم".

وأبقى مجلس القضاء على نفس العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية ضد مراد عولمي.

وأدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية ب10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.

اقرأ أيضا : النطق بالحكم في استئناف مجمع سوفاك يوم 21 أكتوبر 

كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي .

وأصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب .

كلـمات مفتـاحيــة :
قضية استئناف سوفاك: الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا ضد مراد عولمي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.21

المسيلة : الشروع في إنجاز عدة مشاريع تربوية لتخفيف الضغط على مؤسسات القطاع

20.10.21

الجزائر العاصمة : ارتياح للاحترام التام للبروتوكول الصحي في أول يوم من الدخول المدرسي

20.10.21

وزارة التربية: الدخول المدرسي لأقسام التربية التحضيرية سيكون في 15 نوفمبر المقبل

20.10.21

بن بوزيد يستعرض مع الوزير المنتدب لاصلاح المستشفيات سبل استئناف نشاطات وكالة زرع الأعضاء

20.10.21

"المستقبل للصناعة التحويلية" (جراد)

20.10.21

الجزائر مستعدة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات مع اليونيسيف

الأكثــر قـراءة

20.10.19

قسنطينة : استعمال المياه الجوفية لسقي حقول زراعة الحبوب

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التعديل الدستوري ضمانة لحق المواطن في العيش الكريم وحماية لحرياته…

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"

20.10.20

تيسمسيلت : الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد, وجهة سياحية بحاجة للترويج

20.10.20

غرداية/صناعة تقليدية : "ركود" الزربية التقليدية بسبب تراجع التسويق