قضية استئناف سوفاك: الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا ضد مراد عولمي

الجزائر- أصدر مجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء حكما ب10 سنوات سجنا نافذا على رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي.

و قد تمت إدانته في الاستئناف بتهم "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم".

وأبقى مجلس القضاء على نفس العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية ضد مراد عولمي.

وأدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية ب10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.

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كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي .