القائد العام للكشافة الإسلامية يدعو إلى مشاركة "واسعة" في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

قسنطينة - دعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمن حمزاوي يوم الثلاثاء بقسنطينة إلى مشاركة واسعة في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل, مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور "سيسهم في بناء الجزائر الجديدة".

وأوضح ذات المتحدث خلال منتدى وطني للمجتمع المدني والشباب حول مشروع تعديل الدستور المنظم في إطار الحملة الاستفتائية بدار الثقافة مالك حداد بأنه على "المواطنين والشباب خاصة التوجه بشكل جماعي وبكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 1 نوفمبر المقبل".

وفي هذا السياق أبرز السيد حمزاوي "أهمية مشروع التعديل الدستوري في ترقية دور الشباب ومساهمته في مختلف الجوانب بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية".

وأضاف كذلك بأن "الشباب معني أكثر من غيره بالمشاركة للتصويت لصالح التعديل الدستوري", مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل أساسا في الاطلاع ومناقشة مضمون مشروع التعديل الدستوري وتسليط الضوء على "النقاط الإيجابية لترقية المجتمع المدني ومنح الشباب فرصة لتأكيد كفاءاتهم في سبيل بناء دولة القانون".

من جهته أبرز المختص في القانون الدستوري بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) الدكتور نذير عميرش أهمية تعديل الدستور من أجل تطوير المجتمع وترقية العمل الجمعوي، مؤكدا بأن هذا المشروع "يستجيب للمطالب التي عبر عليها الجزائريون".

وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن جمعيات محلية وآخرون عن محافظة الكشافة الإسلامية الجزائرية وأساتذة جامعيون وأعضاء من الفيدرالية الوطنية للشباب المقاول.