Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائد العام للكشافة الإسلامية يدعو إلى مشاركة "واسعة" في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 10:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

قسنطينة - دعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمن حمزاوي يوم الثلاثاء بقسنطينة إلى مشاركة واسعة في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل, مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور "سيسهم في بناء الجزائر الجديدة".

وأوضح ذات المتحدث خلال منتدى وطني للمجتمع المدني والشباب حول مشروع تعديل الدستور المنظم في إطار الحملة الاستفتائية بدار الثقافة مالك حداد بأنه على "المواطنين والشباب خاصة التوجه بشكل جماعي وبكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 1 نوفمبر المقبل".

وفي هذا السياق أبرز السيد حمزاوي "أهمية مشروع التعديل الدستوري في ترقية دور الشباب ومساهمته في مختلف الجوانب بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية".

وأضاف كذلك بأن "الشباب معني أكثر من غيره بالمشاركة للتصويت لصالح التعديل الدستوري", مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل أساسا في الاطلاع ومناقشة مضمون مشروع التعديل الدستوري وتسليط الضوء على "النقاط الإيجابية لترقية المجتمع المدني ومنح الشباب فرصة لتأكيد كفاءاتهم في سبيل بناء دولة القانون".

من جهته أبرز المختص في القانون الدستوري بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) الدكتور نذير عميرش أهمية تعديل الدستور من أجل تطوير المجتمع وترقية العمل الجمعوي، مؤكدا بأن هذا المشروع "يستجيب للمطالب التي عبر عليها الجزائريون".

وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن جمعيات محلية وآخرون عن محافظة الكشافة الإسلامية الجزائرية وأساتذة جامعيون وأعضاء من الفيدرالية الوطنية للشباب المقاول.

آخر تعديل على الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 11:11
كلـمات مفتـاحيــة :
القائد العام للكشافة الإسلامية يدعو إلى مشاركة "واسعة" في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 10:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.21

إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمد ديب

20.10.21

الدولة عازمة على "إعادة الاعتبار" لمهن الصحة

20.10.21

انتهاكات حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة : ضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو

20.10.21

عين تموشنت : ضرورة إعطاء نفس جديد للسياحة الداخلية

20.10.21

القائد العام للكشافة الإسلامية يدعو إلى مشاركة "واسعة" في الاستفتاء على مشروع تعديل…

20.10.21

الأسبوع الوطني 22 للقرآن الكريم بمستغانم : دعوة إلى ترقية التظاهرة إلى مؤسسة متكاملة

الأكثــر قـراءة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.19

قسنطينة : استعمال المياه الجوفية لسقي حقول زراعة الحبوب

20.10.20

غرداية/صناعة تقليدية : "ركود" الزربية التقليدية بسبب تراجع التسويق

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التعديل الدستوري ضمانة لحق المواطن في العيش الكريم وحماية لحرياته…

20.10.20

تيسمسيلت : الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد, وجهة سياحية بحاجة للترويج

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"