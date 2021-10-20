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باتنة : جراد يعطي إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2020/ 2021

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 09:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
باتنة : جراد يعطي إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2020/ 2021

باتنة - أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد في مستهل زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى ولاية باتنة يوم الأربعاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2020/ 2021 من المدرسة الابتدائية عبد الرحمن الأخضري بعاصمة الولاية.

وتلقى الوزير الأول الذي طاف بمختلف حجرات هذه المدرسة, شروحات حول الدخول المدرسي بعاصمة الأوراس الذي هيأت له إدارة القطاع محليا كل الترتيبات اللازمة ليكون آمنا وصحيا لتلاميذ الطور الابتدائي كمرحلة أولى البالغ عددهم أزيد من 180.329 تلميذ منهم 32.276 تلميذ جديد موزعين على 658 مدرسة ابتدائية عبر الولاية 3 منها استلمت حديثا.

وبالمناسبة, شدد السيد جراد على أهمية احترام جميع التدابير الوقائية من فيروس كورونا مناشدا الأولياء مساعدة الأطقم التربوية للحفاظ على صحة التلاميذ في هذه المرحلة.

و استنادا لمدير التربية بولاية باتنة, جمال بلقاضي, أعطى الوزير الأول لدى معاينة حجرة دراسية مجهزة إشارة انطلاق تجربة الكتاب الرقمي.

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جدير بالذكر, أن عدد مؤطري تلاميذ هذا الطور بلغ, وفق الشروحات المقدمة بعين المكان, 7391 أستاذ منهم 259 أستاذ جديد, ضمنهم 26 من خريجي المدارس العليا للأساتذة في مواد اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية أما 233 من بينهم ينتمون الى قوائم الاحتياط بعنوان سنة 2018 للطور الابتدائي.

وفيما يخص عمليات التضامن المدرسي, سيضمن 534 مطعم مدرسي وجبة غذاء ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدخول المدرسي بالإضافة إلى توفير 352 حافلة نقل مدرسي لنقل التلاميذ من و إلى مدارسهم كانت قد تدعمت ب 20 حافلة جديدة قبل أيام.

و استنادا لمديرية التربية بولاية باتنة, بلغت نسبة تسديد منحة 5 آلاف دج ما لا يقل عن 38,63 بالمائة بينما وصلت نسبة توزيع الكتاب المدرسي إلى 51,49 بالمائة حاليا, مفيدة بأن المديرية ضبطت مع مفتشي و مديري الطور الابتدائي جميع الترتيبات الاستثنائية الوقائية و التنظيمية التربوية التي سيعرفها الدخول المدرسي لهذا الموسم وفقا لمعطيات الوضع الصحي الاستثنائي بسبب انتشار جائحة كورونا.

كما أشرف السيد جراد الذي كان بمعية وفد وزاري هام, على إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من مدرسة صغار الصم-البكم.

آخر تعديل على الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 09:53
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باتنة : جراد يعطي إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2020/ 2021
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 09:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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