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الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في اليوم ال14 لها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات و أقوال لشخصيات سياسية، ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت، اليوم الثلاثاء، تنشيط اليوم ال 14 من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل:

-رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، من بشار: مشروع تعديل الدستور "مرحلة هامة سيواصل الشعب الجزائري قطعها بكل عزيمة وإصرار على درب تشييد الجزائر الجديدة".

-وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي من معسكر : مشروع تعديل الدستور "سيفتح أفاقا جديدة أمام الجزائر لتحقيق الإصلاح المنشود ومحاربة الفساد".

- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو من تلمسان : "الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة تحظى باهتمام بالغ في الوثيقة الجديدة المعروضة للاستفتاء، لا سيما من جانب تعزيز الحقوق والتكفل بهذه الشرائح".

- وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي من غليزان : المشروع "سيفتح المجال واسعا أمام الشباب للولوج إلى مشاركة حقيقية في الحياة العامة والسياسية إلى جانب إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه".

-رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير بالجزائر العاصمة : ذات المشروع "فرصة حقيقية لوضع اللبنة الرئيسية للتغيير المنشود ويؤكد مدى رغبة التغيير الذي شرع رئيس الجمهورية في تجسيدها في اطار الجزائر الجديدة".

-رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من ولاية  البليدة : مشروع الدستور الجديد "سيعزز العدالة أكثر في الجزائر وسيساهم في محاربة الفساد في مختلف القطاعات".

-رئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، من عنابة : مشروع تعديل الدستور "جاء للقضاء على أركان النظام السابق ومظاهر الفساد".

- رئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني، قدور مهري من ميلة : مشروع تعديل الدستور"يضع حدا لسياسة النهب والتمييز والتفرقة التي كانت تمارس  من قبل".

-أساتذة جامعيون مختصون في القانون وممثلي المجتمع المدني من ورقلة: مشروع تعديل الدستور "يمنح للمجتمع المدني مساحة واسعة للمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في صناعة القرار السياسي من خلال تقديم المبادرات والمقترحات البناءة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في اليوم ال14 لها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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