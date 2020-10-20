دخول مدرسي: السيد رزيق يحذر من أي زيادة في أسعار اللوازم المدرسية -

مشروع تعديل الدستور يعد مؤسس للدولة العصرية -

استحقاق الفاتح نوفمبر مرحلة هامة لفتح آفاق جديدة أمام الجزائر -

تعديل الدستور: بإمكان المواطنين طرح أسئلتهم عبر الموقع الإلكتروني -

بلحيمر: كارثية الوضع الموروث حتمت الحفاظ على الإطار المؤسساتي الحالي -

مشروع تعديل الدستور يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية -

عين تموشنت: ضرورة إعطاء نفس جديد للسياحة الداخلية -

ارتفاع ب 22 بالمئة في عمليات الترقيم واعادة الترقيم للمركبات خلال السداسي الأول 2019 -

وكالة عدل: تحميل التطبيق الالكتروني لمتابعة الملفات من قبل 15.000 مكتتب في 24 ساعة -

المساس بحقوق الطفل: تسجيل أزيد من 1.700 إخطار منذ بداية السنة الجارية -

تجارة خارجية: تصدير 240.000 متر مربع من ألواح الجبس إلى المغرب -

طرح كميات معتبرة من البطاطا المخزنة قريبا في السوق بعد التأكد من صلاحيتها -

المجلس الشعبي الوطني: رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس -

القرض الشعبي الجزائري يطلق منتوجا جديدا موجها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة -

صناعة صيدلانية: قطاع التعليم العالي ومخابر فايرز يوقعان مذكرة تفاهم لتكوين الطلبة -

شرفي: التأكيد على التكفل بالصحة العقلية للطفل بتعزيز العمل مع كل الجهات المعنية -

الدعوة إلى الشراكة والتعاون بين المؤسسات المصغرة لضمان نجاحها -

كورونا: تسجيل 223 إصابة جديدة، 131 حالة شفاء و 8 وفيات -

مشروع تعديل الدستور تجسيد لإرادة الشعب في التغيير -