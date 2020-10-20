المجلس الشعبي الوطني يشارك في ندوة برلمانية حول الفقر في العالم 

و خلال هذه الندوة التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي و المتمحورة حول الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، أي العمل على إنهاء الفقر، كان المجلس الشعبي الوطني ممثلا بكل من السيدين محمد جلاب والصديق شهاب.
وقد سمحت هذه الندوة للبرلمانيين المشاركين بـ"ممارسة نوع من الرقابة على المفاوضات السياسية للأمم المتحدة والنتائج المتوخاة منها والنشاطات العملية والإصلاحات الداخلية، قصد تقوية الالتزام الفعلي للبرلمانات في معالجة هذه المسألة تحت إشراف الأمم المتحدة".
كما ناقشت موضوع محاربة الفقر، باستضافتها للمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والفقر المدقع فيليب أشتون، الذي ناشد في التقرير الذي أعده شهر يوليو المنصرم و المعنون بـ"الحالة المقلقة لاستئصال الفقر"، الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات ببعث ومتابعة مسارات محاربته وإزالته، يضيف البيان.