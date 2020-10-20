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المجلس الشعبي الوطني يشارك في ندوة برلمانية حول الفقر في العالم 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
المجلس الشعبي الوطني يشارك في ندوة برلمانية حول الفقر في العالم 

الجزائر - شارك المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، في ندوة برلمانية حول مسألة الفقر في العالم، من تنظيم الاتحاد البرلماني الدولي و بمشاركة مكتب هيئة الأمم المتحدة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و خلال هذه الندوة التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي و المتمحورة حول الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، أي العمل على إنهاء الفقر، كان المجلس الشعبي الوطني ممثلا بكل من السيدين محمد جلاب والصديق شهاب.

وقد سمحت هذه الندوة للبرلمانيين المشاركين بـ"ممارسة نوع من الرقابة على المفاوضات السياسية للأمم المتحدة والنتائج المتوخاة منها والنشاطات العملية والإصلاحات الداخلية، قصد تقوية الالتزام الفعلي للبرلمانات في معالجة هذه المسألة تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما ناقشت موضوع محاربة الفقر، باستضافتها للمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والفقر المدقع فيليب أشتون، الذي ناشد في التقرير الذي أعده شهر يوليو المنصرم و المعنون بـ"الحالة المقلقة لاستئصال الفقر"، الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات ببعث ومتابعة مسارات محاربته وإزالته، يضيف البيان.

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المجلس الشعبي الوطني يشارك في ندوة برلمانية حول الفقر في العالم 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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