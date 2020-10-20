شيوخ الزوايا والمدارس القرآنية يثمنون مشروع تعديل الدستور

وأبرز شيوخ الزوايا والمدارس القرآنية المجتمعين على هامش الأسبوع الوطني الـ22 للقرآن الكريم المنظم بمستغانم في بيان تلقت "وأج" نسخة منه، أن "ذكرى نوفمبر هذا العام تحل علينا والبلاد ترسخ عهدا جديدا يكتنفه الإصلاح والعدل والمشاركة والتعاون وقد أعدت له آلياته وخططه التي تبدأ من دستور الجزائر الأصيلة المعاصرة، الذي يجسد تطلعات الحراك الشعبي المبارك الأصيل ودعوته إلى بناء الجزائر الجديدة المتصالحة مع ذاتها والمعتزة بمبادئها المدركة لتحدياتها والمتطلعة إلى مستقبل مشرق".
وأشاروا الى أن الدستور المقترح للاستفتاء "وفي لتاريخ الجزائر" و"الحامل لمخزون القيم الحضارية والتاريخية الأصيلة" و"المجسد لبيان أول نوفمبر الذي رسم للأمة سيرتها ومسيرتها".
ودعا شيوخ الزوايا والمدارس القرآنية القادمين من مختلف أنحاء الوطن المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور والتعبير بكل حرية وشجاعة ووضع لبنة متينة في صرح الجزائر الجديدة، جزائر الشهداء، وفق ما جاء في ذات البيان.