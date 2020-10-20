وجاء في البيان أن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور تنهي إلى "علم كافة المواطنات والمواطنين أنه بإمكانهم طرح أي سؤال أو طلب أي توضيح بخصوص مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، عبر الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض ورابطه كالآتي: www.constitution2020.dz".
تعديل الدستور: بإمكان المواطنين طرح أسئلتهم عبر الموقع الإلكتروني
أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:15 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 0 مرات
الجزائر - أعلنت لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن مشروع الدستور طرح أسئلتهم عبر الموقع الالكتروني الذي تم إنشاؤه بالمناسبة، حسبما أفاد به بيان للجنة.
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