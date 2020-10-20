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عليوي: "مشروع التعديل الدستوري يكفل حقوق الفلاحين"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

برج بوعريريج - أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، يوم الثلاثاء من برج بوعريريج، بأن "مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل سيكفل حقوق الفلاحين ويكرس مبادئ الديمقراطية".

وأوضح السيد عليوي، لدى تنشيطه تجمعا في إطار الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور ضم فلاحي الولاية بمزرعة نموذجية ببلدية الياشير (غرب الولاية)، بأن "هذا المشروع سيحفظ حقوق الفلاحين وذلك من خلال مواده الجديدة التي تهدف إلى نبذ البغضاء والعنف والبيروقراطية وكل الأفكار السلبية القديمة من خلال قوانين جديدة تحفز الفلاحين على العمل والإخلاص فيه والإنتاج مع الحفاظ على حقوقهم كاملة".

كما رافع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من أجل  التصويت ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور يوم الاقتراع، داعيا الفلاحين إلى عدم تفويت فرصة المشاركة بقوة في الاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

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عليوي: "مشروع التعديل الدستوري يكفل حقوق الفلاحين"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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