المجلس الشعبي الوطني: رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس

تعديل الدستور: بإمكان المواطنين طرح أسئلتهم عبر الموقع الإلكتروني -

مشروع تعديل الدستور يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية -

عين تموشنت: ضرورة إعطاء نفس جديد للسياحة الداخلية -

ارتفاع ب 22 بالمئة في عمليات الترقيم واعادة الترقيم للمركبات خلال السداسي الأول 2019 -

وكالة عدل: تحميل التطبيق الالكتروني لمتابعة الملفات من قبل 15.000 مكتتب بعد 24 ساعة من اطلاقه -

المساس بحقوق الطفل: تسجيل أزيد من 1.700 إخطار منذ بداية السنة الجارية -

تجارة خارجية: تصدير 240.000 متر مربع من ألواح الجبس إلى المغرب -

طرح كميات معتبرة من البطاطا المخزنة قريبا في السوق بعد التأكد من صلاحيتها -

القرض الشعبي الجزائري يطلق منتوجا جديدا موجها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة -

صناعة صيدلانية: قطاع التعليم العالي ومخابر فايرز يوقعان مذكرة تفاهم لتكوين الطلبة -

شرفي: التأكيد على التكفل بالصحة العقلية للطفل بتعزيز العمل مع كل الجهات المعنية -

الدعوة إلى الشراكة والتعاون بين المؤسسات المصغرة لضمان نجاحها -

كورونا: تسجيل 223 إصابة جديدة، 131 حالة شفاء و 8 وفيات -

مشروع تعديل الدستور تجسيد لإرادة الشعب في التغيير -

بناء مواطن الغد يتحقق بالاهتمام بالطفل والمراهق -

الرياضة المدرسية: العودة الى المنافسات ستكون عقب الدخول المدرسي بالنسبة للأطوار الثلاثة -

ضرورة مرافقة وتحسيس الفئات الهشة للانخراط في القطاع الاقتصادي -

بومزار: تقريب الخدمة العمومية من المواطن من أولويات القطاع -

مدرسة الدراسات التجارية العليا: ابواب مفتوحة على النت و 75ر14 معدل القبول -