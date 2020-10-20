غويني: مشروع الدستور الجديد سيعزز العدالة

صناعة صيدلانية: قطاع التعليم العالي ومخابر فايرز يوقعان مذكرة تفاهم لتكوين الطلبة -

شرفي: التأكيد على التكفل بالصحة العقلية للطفل بتعزيز العمل مع كل الجهات المعنية -

الدعوة إلى الشراكة والتعاون بين المؤسسات المصغرة لضمان نجاحها -

كورونا: تسجيل 223 إصابة جديدة، 131 حالة شفاء و 8 وفيات -

بناء مواطن الغد يتحقق بالاهتمام بالطفل والمراهق -

الرياضة المدرسية: العودة الى المنافسات ستكون عقب الدخول المدرسي بالنسبة للأطوار الثلاثة -

ضرورة مرافقة وتحسيس الفئات الهشة للانخراط في القطاع الاقتصادي -

بومزار: تقريب الخدمة العمومية من المواطن من أولويات القطاع -

مدرسة الدراسات التجارية العليا: ابواب مفتوحة على النت و 75ر14 معدل القبول -

الحكومة عازمة على تطوير منظومة الوقف ليكون رافدا من روافد التنمية -

كوت ديفوار: تجدد المظاهرات الرافضة لترشح وتارا على بعد أيام من موعد الانتخابات -

ندوة افتراضية حول تثمين النفايات العضوية الأربعاء بالجزائر -

الألعاب المتوسطية وهران-2022 : الجوانب التنظيمية محور نقاش ثري'' مع وفد فرنسي -

الاستفتاء على تعديل الدستور مرحلة هامة سيواصل الشعب الجزائري قطعها على درب تشييد الجزائر الجديدة -

أزيد من 5 ملايين تلميذ يلتحقون يوم الأربعاء بمقاعد الدراسة في ظروف صحية استثنائية -

مظاهرة أمام القنصلية المغربية ب بلباو للتنديد بتواطؤ اسبانيا والاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي -

وزارة التعليم العالي تناقش انشغالات الباحثين الدائمين في لقاء مع النقابات -

جراد في زيارة عمل الأربعاء لولاية باتنة -

تيسمسيلت : الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد, وجهة سياحية بحاجة للترويج -