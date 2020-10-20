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غويني: مشروع الدستور الجديد سيعزز العدالة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 16:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات

البليدة - قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم الثلاثاء بالبليدة أن مشروع الدستور الجديد "سيعزز العدالة أكثر في الجزائر وسيساهم في محاربة الفساد".

وأكد السيد غويني في كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي عقده بالمركز الثقافي لبلدية أولاديعيش في إطار الحملة الإستفتائية لمشروع الدستور، أن هذا الأخير يتضمن مواد ركزت بصفة خاصة على تعزيز العدالة في بلادنا و محاربة الفساد في مختلف القطاعات.

وأضاف أن مشروع الدستور المعدل المعروض للإستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيساهم بقوة في استقلالية العدالة من خلال استحداث المحكمة الدستورية التي ستكون الحكم الفصل بين مختلف السلطات في البلاد وتمنع التعدي على السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية.

وأشار أيضا أن المجلس الأعلى للقضاء سيعمل على دعم قطاع العدالة و استقلالية القضاء خصوصا عقب إبعاد وزير العدل من ترأسه للمجلس المذكور كما ينص عليه مشروع الدستور المعدل و تكريس آلية الانتخاب بين القضاة و توسيع صلاحياته إلى التطرق لظروف عمل القاضي.

كما دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني جميع الجزائريين داخل وخارج البلاد للإنتخاب بقوة في الفاتح نوفمبر المقبل للتوقيع على شهادة ميلاد الجزائر الجديدة والارتقاء لمواطنة حقيقية تقوم على الموازنة بين الحقوق و الواجبات وإعطاء الأولوية للكفاءات في جميع المجالات.

كلـمات مفتـاحيــة :
غويني: مشروع الدستور الجديد سيعزز العدالة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 16:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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