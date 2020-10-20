جراد في زيارة عمل هذا الأربعاء لولاية باتنة

وأوضح البيان أن السيد جراد سيشرف خلال هذه الزيارة على افتتاح الموسم الدراسي 2020 /2021 ويتفقد عدة مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي , استنادا لذات البيان.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - يقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد هذا الأربعاء, مرفوقا بوفد وزاري, بزيارة عمل إلى ولاية باتنة , حسبما أفاد يوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول.
وأوضح البيان أن السيد جراد سيشرف خلال هذه الزيارة على افتتاح الموسم الدراسي 2020 /2021 ويتفقد عدة مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي , استنادا لذات البيان.
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