جراد في زيارة عمل هذا الأربعاء لولاية باتنة

الجزائر - يقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد هذا الأربعاء, مرفوقا بوفد وزاري, بزيارة عمل إلى ولاية باتنة , حسبما أفاد يوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول.

وأوضح البيان أن السيد جراد سيشرف خلال هذه الزيارة على افتتاح الموسم الدراسي 2020 /2021 ويتفقد عدة مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي , استنادا لذات البيان.

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