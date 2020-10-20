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محمكة تيبازة: تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق زوخ إلى 3 نوفمبر القادم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 11:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
محمكة تيبازة: تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق زوخ إلى 3 نوفمبر القادم

تيبازة - أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة يوم الثلاثاء محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ المتهم في قضية فساد, إلى الثالث نوفمبر القادم.

و جاء تأجيل المحاكمة بطلب من دفاع المتهم بهدف "التحضير الجيد للمحاكمة و الاطلاع على ملف القضية" حسب ما أفاد به أحد محاميي عبد القادر زوخ الذي يحاكم في تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي إذ جرت وقائع القضية بإقليم ولاية الجزائر.

و مثل إلى جانب المتهم الرئيسي, عبد القادر زوخ, أمام غرفة الجنح بمحكمة تيبازة, عدد من الشهود, أبرزهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل المتهم في قضايا فساد أخرى.

و يواجه عبد القادر زوخ تهما تتعلق ب"التبديد العمدي لاموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و "استعمال غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و "إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".

اقرأ أيضا :   المحكمة العليا: المستشار المحقق يضع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية 

من جهة أخرى, أبلغ رئيس غرفة الجنح بمحكمة تيبازة المتهم زوخ و دفاعه انه متابع في قضية أخرى مبرمجة يوم 27 أكتوبر بنفس المحكمة متورط فيها دون ذكر طبيعة الوقائع و الاتهامات الموجهة له.

للاشارة, اخضع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في وقت سابق المتهم زوخ في القضية المذكورة سابقا لنظام الرقابة القضائية قبل ان يتم جدولة محاكمته بمحكمة تيبازة وفقا لاجراءات امتياز التقاضي بعد استكمال التحقيقات القضائية.

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محمكة تيبازة: تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق زوخ إلى 3 نوفمبر القادم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 11:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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