الجزائر/كرواتيا: بحث سبل التعاون في القطاع

الجزائر - استقبل وزير النقل، لزهر هاني، اليوم الاثنين بمقر وزارته ، سفير كرواتيا بالجزائر السيد إليجا زيلاليك الذي تباحث معه حول سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في مجال النقل بشتى أنواعه، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، ذكر السيد هاني بالعلاقات المتينة و النوعية بين الجزائر و كرواتيا، معبرا عن رغبة الجزائر في الاستفادة من خبرة كرواتيا في مجال بناء السفن و صيانتها و الموانئ التجارية و الترفيهية وتكوين العنصر البشري.

ودعا الوزير الشركات و المؤسسات الكرواتية للمشاركة في مختلف المناقصات الدولية التي تطرحها الجزائر و الخاصة بقطاع النقل، حسب البيان.

من جانبه، عبر سفير كرواتيا بالجزائر عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مبديا استعداد بلاده لترقية مستوى الشراكة مع الجزائر في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال النقل البحري و استغلال الموانئ التي تتمتع كرواتيا بخبرة كبيرة فيها، زيادة عن تكوين العنصر البشري و الطواقم البحرية عبر أحدث التقنيات المعمول بها دوليا.