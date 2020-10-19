التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور

تلمسان - دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني اليوم الاثنين بتلمسان إلى التصويت يوم الفاتح نوفمبر المقبل لصالح مشروع تعديل الدستور.

وأبرز السيد زيتوني مخاطبا الحضور من مناضلي ومنخرطي تشكيلته السياسية أن "مشروع تعديل الدستور يتضمن نقاط عدة إيجابية من بينها استقلالية العدالة و الحريات وغيرها من النقاط الأخرى من شأنها أن تضع حدا للممارسات السلبية التي يمكنها أن تمس وحدة الشعب الجزائري و هويته و ثوابته ."

ويرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن "التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور يعني العودة إلى تنمية الوطن و ازدهاره و تطوره."

وأكد أن مشروع تعديل الدستور يتضمن عدة نقاط إيجابية والتي اتفق عليها العديد من الفاعلين السياسيين، مشيرا إلى أن حزبه "شارك بشكل نشيط في إثراء النقاش من خلال العديد من المقترحات التي أخذت بعين الاعتبار."

كما جدد بالمناسبة الطيب زيتوني مساندة حزبه لجهود رئيس الجمهورية، قائلا : نلتمس إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للسير نحو الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها كل الشعب الجزائري".