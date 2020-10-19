بعجي: وثيقة التعديل الدستور "نوفمبرية" ومكسب ديمقراطي في تاريخ البلاد

تلمسان - أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الإثنين بتلمسان، أن وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم "نوفمبرية" ومكسب ديمقراطي في تاريخ البلاد.

وأبرز السيد بعجي في تجمع شعبي بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي" في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور، أن "وثيقة التعديل الدستوري تجعل من بيان أول نوفمبر مرجعية الشعب الجزائري لأنها تتضمن معالم الحفاظ على هويته كمبدأ غير قابل للتنازل".

وأضاف من جانب أخر بأن "ما يتضمنه مشروع التعديل الدستوري في باب الحريات الفردية والجماعية يعتبر مكسب دستوري تاريخي للبلاد لا سيما وأن ذلك سينبثق عنه لا محال قوانين مواتية ستشمل مجالات الانتخابات والجمعيات والأحزاب وفي ميدان الرقابة على الأموال العمومية".

واعتبر السيد بعجي وثيقة الدستور المعروض للاستفتاء "بالتوافقي لأنه أخد بعين الاعتبار مختلف أراء الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني مستجيبا بذلك للأغلبية الساحقة من الأفكار المقترحة والمقدمة من طرفهم".

وذكر أيضا أن "مشروع التعديل الدستوري جاء ليعزز مكانة مؤسسات الدولة ويحصنها وليؤسس لمبدأ التداول الفعلي للسلطة وإنهاء معالم الحكم الفردي وليوازن بين السلطات ويضمن الفصل الحقيقي بينها وجعلها في الوقت ذاته مكملة لبعضها البعض في كنف احترام القوانين".