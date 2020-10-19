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أدرار/مشروع تعديل الدستور: تسخير كافة الشروط لإنجاح الحملة الاستفتائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

أدرار - تتواصل الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور بولاية أدرار في ظروف عادية، حيث وفرت كافة الشروط التنظيمية المطلوبة لإنجاحها، مثلما أفاد به اليوم الإثنين منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي هذا الصدد، فقد جرى تخصيص 35 قاعة وضعت تحت تصرف الجمعيات والأحزاب السياسية المبادرة بتنظيم اللقاءات التحسيسية حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، إلى جانب تسخير خلية مكلفة بمراعاة الالتزام بالبرتوكول الصحي المعتمد في هذه الفضاءات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مثلما أوضح علي زين العابدين.

وتجري اللقاءات التحسيسية في أجواء تنظيمية حسنة، حيث يتم استقبال إطارات الجمعيات والمنظمات والتشكيلات السياسية المنظمة لهذه اللقاءات والتي يتم إشعارها بالقاعات المخصصة لها، في حين تم تكليف خلية ولائية على مستوى المندوبية لمتابعة مجريات الحملة الإستفتائية، كما أضاف المنسق الولائي.

وتحصي ولاية أدرار هيئة ناخبة بتعداد 273.728 ناخبا بعد استكمال المراجعة الإستثنائية الأخيرة للقوائم الإنتخابية، حسب ذات المصدر.

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أدرار/مشروع تعديل الدستور: تسخير كافة الشروط لإنجاح الحملة الاستفتائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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