الجزائر-باكستان: بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، "أثنى السيد سانجراني على الروابط الوطيدة والعلاقات الجيدة بين الجزائر وباكستان"، كما "دعا بالمناسبة رئيس المجلس الشعبي الوطني للقيام بزيارة رسمية لباكستان".
ومن جانبه، أكد السيد شنين على الطابع "المتميز" للعلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، معربا عن "تطلعه لترقيتها وتعزيز التعاون المشترك ودعم انشغالات الأمة الإسلامية، خاصة ما تعلق منها بالمرافعة لتمكين الحلول السلمية في النزاعات الدولية وفق الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وإحلال السلم والامن والاستقرار"، يضيف ذات البيان.