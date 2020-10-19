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الجزائر-باكستان: بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الجزائر-باكستان: بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

الجزائر - تلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سانجراني، تناولا خلالها وضعية البلدين جراء جائحة كوفيد 19، و كذا العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للهيئة.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، "أثنى السيد سانجراني على الروابط الوطيدة والعلاقات الجيدة بين الجزائر وباكستان"، كما "دعا بالمناسبة رئيس المجلس الشعبي الوطني للقيام بزيارة رسمية لباكستان".

ومن جانبه، أكد السيد شنين على الطابع "المتميز" للعلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، معربا عن "تطلعه لترقيتها وتعزيز التعاون المشترك ودعم انشغالات الأمة الإسلامية، خاصة ما تعلق منها بالمرافعة لتمكين الحلول السلمية في النزاعات الدولية وفق الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وإحلال السلم والامن والاستقرار"، يضيف ذات البيان.

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الجزائر-باكستان: بحث العلاقات الثنائية بين البلدين
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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