زرواطي: مشروع تعديل الدستور يوفر أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي

وهران - أكدت رئيسة تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الاثنين من وهران أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يوفر أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي.

وأوضحت السيدة زرواطي خلال تجمع شعبي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات "عيسى حمدان" في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور أن "الجزائر اليوم بحاجة إلى تغيير حقيقي التي يوفرها مشروع تعديل الدستور الجديد والذي سيسمح بإرساء أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي".

وأضافت في ذات السياق "نريد من خلال مشروع تعديل الدستور الذهاب إلى تغيير جذري لإعادة بناء سلم القيم في الجزائر وإعادة الاعتبار لقيمة العمل"، داعية إلى "إعادة الأمل المبني على ترسانة حقيقية من القوانين والآليات الكفيلة بإبراز المكانة الحقيقية للشباب وخريجي الجامعات كعنصر محوري في المجتمع".

وأشارت نفس المتحدثة إلى أن مشروع تعديل الدستور "يحمل الكثير من المواد الإيجابية من بينها المجلس الأعلى للشباب ومرصد وطني للمجتمع المدني وتعزيز آليات الرقابة ومحارية الفساد وغيرها"، معتبرة في ذات السياق هذه الوثيقة "دستور توافقي يجمع كل الجزائريين ويمهد الطريق لبناء دولة قوية وعصرية".

ودعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر الشباب إلى "المشاركة القوية والتصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور باعتباره واجب وطني وأمانة ومسؤولية".