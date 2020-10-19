مشروع الدستور: حزب طلائع الحريات يقرر المشاركة ويدعو مناضليه الى تغليب مصلحة البلاد

الجزائر- قرر حزب طلائع الحريات المشاركة في الاستفتاء حول تعديل الدستور, داعيا مناضليه الى "تحكيم ضمائرهم للإدلاء بأصواتهم مع تغليب المصلحة العليا للوطن".

وأوضح الحزب في بيان توج اجتماع مكتبه السياسي المنعقد مؤخرا في اطار دورته المفتوحة أنه "على ضوء الاستشارة عن بعد التي أجراها الحزب والتي شملت هياكل الحزب وقواعده النضالية, تجلى توجه عام مؤيد للمشاركة في الاستفتاء حول مراجعة الدستور مع رأي نسبي مؤيد للتعديل الدستوري".

وعليه - يضيف البيان- قرر الحزب "التفاعل إيجابيا مع المشاركة في الاستفتاء حول تعديل الدستور, و دعوة المناضلين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وترك للمناضلين تحكيم ضمائرهم للإدلاء بأصواتهم مع تغليب المصلحة العليا للوطن".

وفي سياق متصل ذكر البيان بأن حزب طلائع الحريات "كان قد أرجع الفصل في موقف الحزب من الاستفتاء حول مشروع مراجعة الدستور, إلى المؤتمر الأول للحزب الذي كان مقررا انعقاده يومي 9 و 10 أكتوبر 2020, والذي تقرر تأجيله إلى تاريخ لاحق لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الحزب".

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واضاف بأنه "تبعا لاستحالة عقد المؤتمر في موعده, ونظرا للوضع الصحي الذي يمر به البلد الناجم عن استفحال وباء كورونا, تقرر إجراء استشارة عن بعد شملت القواعد النضالية للحزب لتحديد الموقف من الاستفتاء المتعلق بمشروع مراجعة الدستور المعروض".

وخلص البيان الى التذكير بأن حزب طلائع الحريات كان قد أدلى بملاحظاته واقتراحاته حول المسودة المتضمنة مشروع مراجعة الدستور, بموجب المذكرة التي وجهها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 جويلية 2020.