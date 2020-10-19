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الحملة الاستفتائية : الترخيص بتنظيم التجمعات مرهون بتطبيق البروتوكول الصحي

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التذكير يوم الأحد بأن منح القاعات و الأماكن الأخرى المخصصة لاحتضان التجمعات و المهرجانات في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور ليوم الفاتح من نوفمبر المقبل مرهون بالحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطة الادارية المختصة و بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتضمن التدابير الوقائية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19).

و اوضحت اللجنة في بيان ان ذلك يأتي تنفيذا لفحوى القرار المؤرخ في 3 اكتوبر 2020 و المحدد لقواعد تنظيم الاجتماعات و التظاهرات العمومية في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، سيما المادة 07 منه.

وذكرت اللجنة "الزامية ارتداء الاقنعة الواقية" و "احترام مسافة التباعد الجسدي" و توفير المحلول الكحولي المطهر".

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و دعت جميع الفاعلين الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية من خلال السهر على التطبيق المحكم للتدابير الوقائية المعمول بها من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا و الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

آخر تعديل على الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 09:30
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الحملة الاستفتائية : الترخيص بتنظيم التجمعات مرهون بتطبيق البروتوكول الصحي
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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