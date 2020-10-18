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الاستفتاء: جمعية الارشاد والاصلاح تدعو ابناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة  

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - دعت جمعية الارشاد والاصلاح اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ابناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء على وثيقة الدستور يوم الفاتح من نوفمبر مؤكدة على خيار المواطن الحر والسيد حسب ما أورده بيان للجمعية.

كما وجهت الجمعية عقب اجتماع  مكتبها الوطني في دورته العادية الدعوة الى جميع الخيرين والمخلصين من أبناء الجزائر "الى جعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار ونبذ كل الخلافات على أمل أن تتراكم الجهود وتتضافر لبلوغ آفاق تعاون أرحب لتطوير الفعل الديمقراطي التشاركي ".

كما كان هذا الاجتماع -يضيف البيان- مناسبة لطرح ملف الوضع الوطني الراهن خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي على وثيقة الدستور الجديد في الفاتح من نوفمبر القادم.

وخلص البيان الى أن عملية البناء والتطور تتطلب انخراط كافة قوى الشعب الجزائري من منطلق الجزائر حررها جميع الشرفاء ويبنيها جميع أبنائها الخلص.

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الاستفتاء: جمعية الارشاد والاصلاح تدعو ابناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة  
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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