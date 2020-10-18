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تعديل الدستور: ندوة تحسيسية بالجلفة لحث المواطنين على المشاركة بقوة في الإستفتاء

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجلفة - نظم المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدفاع ن حقوق الإنسان بولاية الجلفة اليوم الأحد ندوة تحسيسية لأجل دعوة المواطنين وحثهم على المشاركة وبقوة في الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.

وفي تدخل للدكتور محمد محمدي، مختص في القانون الدولي لحقوق الانسان وعضو ومستشار الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، قدم البعد والنظرة الشاملة مشروع تعديل الدستور وعلاقته بالمواطنة، داعيا لعدم التخلي عن الحق في التصويت بغض النظر إن كان ب"نعم" أو ب "لا".

وعرج ذات الباحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان عن الوضع الدولي وتأثيراته على الاستفتاء القادم، كما تكلم عن نظرة مشروع تعديل الدستور في كيفية التعامل مع العالم الخارجي و كيفية ضمان سيادة الدولة الجزائرية.

ومن جانبه أكد مسؤول المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية الجلفة، عبد الغاني بن سديرة، أن "هذه التظاهرة تدخل في إطار النشاطات التحسيسية لأجل توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور و بقوة".

وأعتبر ذات المتحدث أن هذه المحطة تحتاج إلى هبة كونها "وقفة تاريخية وهامة جدا للوطن"، وعلى الشعب أيضا أن "يدرك ويعي أهمية هذه المرحلة"، يضيف مسترسلا.

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تعديل الدستور: ندوة تحسيسية بالجلفة لحث المواطنين على المشاركة بقوة في الإستفتاء
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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