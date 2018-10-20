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إيليزي/مشروع تعديل الدستور:  تجنيد أزيد من 1300 عون لتأطير مراكز الاقتراع

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

إيليزي - جند أكثر من 1.300 عون لتأطير مراكز الاقتراع بولاية إيليزي تحسبا للاستفتاء الشعبي حول مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل، حسبما علم اليوم الأحد لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسيستفيد هؤلاء المؤطرون الموزعون على أزيد من 150 مكتب تصويت التي ستفتح عبر 35 مركز اقتراع بالولاية من تكوين وتأهيل حول الجوانب التنظيمية والقانونية التي تحكم سير العملية الاستفتائية، على غرار كيفية تدوين محاضر الفرز على مستوى مكاتب التصويت، وكذا التعريف بمختلف مراحل العملية الاستفتائية والمهام الموكلة لكل مؤطر وغيرها، بهدف ضمان أعلى مستوى من الحياد والشفافية خلال مجريات هذا الاستحقاق، حسبما صرح لوأج المندوب الولائي لذات الهيئة.

كما سيتلقون أيضا تكوينا تطبيقيا حول كيفية تنفيذ البرتوكول الصحي داخل مراكز ومكاتب التصويت بما يضمن شروطا صحية مؤمنة حفاظا على سلامة المواطنين، مثلما شرح السيد يوسف مفيصل.

وجرى ضبط كافة التحضيرات على مستوى مراكز الاقتراع عبر جميع بلديات الولاية، سيما ما تعلق منها بالجانب المادي والبشري، فضلا عن إعداد مخطط وقائي لضمان السلامة الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسبما أكد ذات المسؤول.

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إيليزي/مشروع تعديل الدستور:  تجنيد أزيد من 1300 عون لتأطير مراكز الاقتراع
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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