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حملة تحسيسية للمبادرة الوطنية لتجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني لدعم مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

البليدة - أطلقت المبادرة الوطنية لتجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني اليوم الأحد بولاية البليدة حملة تحسيسية لدعم مشروع تعديل الدستور ستجوب ثلاث ولايات.

وأوضح منسق المبادرة، جمال بن زكري ل/وأج على هامش إنطلاق القافلة بأولاد يعيش أن هذه القافلة التحسيسية ستجوب اليوم كل من ولايات البليدة والمدية والجلفة وتهدف للتعريف بمختلف مواد مشروع الدستور المعدل وشرحها لمختلف أطياف المجتمع.

وقال السيد بن زكري أنه سيتم التركيز خلال هذه الحملة، خصوصا، على المواد التي تعنى بالشباب على غرار دعم خوض الشباب للسياسة عن طريق دعم الحملات الإنتخابية ودسترة المجتمع المدني وتفعيل المجلس الأعلى للشباب الذي كان "حبرا على ورق" - كما قال - وتم دسترته في مشروع الدستور الجديد وسيتم تحديد النقاط المنظمة له.

وأضاف أنه سيتم أيضا خلال هذه التظاهرة شرح عدة مواد أخرى من مشروع الدستور كالديمقراطية التشاركية وإستقلال القضاء وأخلقة العمل النقابي وبعض المواد الأخرى التي يشوبها الغموض لدى المواطنين وخاصة الشباب منهم.

وتم خلال هذه الحملة التحسيسية التي تجري بمشاركة إطارات من مختلف المجالات، توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية تدعو لضرورة المشاركة في الإستفتاء المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل وأهمية إدلاء المواطن برأيه في هذا الإستحقاق.

وسيتم ببلدية البرواقية بالمدية وبالجلفة اللتان ستكونان المحطتين المتبقيتين في هذه الحملة، تنظيم تجمع شعبي مع فعاليات المجتمع المدني وفتح حوار ونقاش مع الشباب والمواطنين.

كلـمات مفتـاحيــة :
حملة تحسيسية للمبادرة الوطنية لتجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني لدعم مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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