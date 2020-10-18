بعجي: التعديل الدستوري يصبو إلى تجسيد فعلي للممارسة الديموقراطية والإرادة الشعبية

البيض - أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم الأحد بالبيض أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يصبو إلى التجسيد الفعلي للممارسة الديمقراطية والإدارة الشعبية.

وأبرز السيد بعجي في تجمع شعبي بقاعة المحاضرات أحمد حري بالبيض في إطار الحملة الاستفتائية أن "موقف حزب جبهة التحرير الوطني من التعديل الدستوري واضح وهو الدعوة إلى التصويت بنعم"، معتبرا أن مشروع تعديل الدستور "يصبو إلى تجسيد فعلي للممارسة الديمقراطية وبالتالي تجسيد فعلي للإرادة الشعبية".

وفي تطرقه لأحد محاور وثيقة الدستور المعروض للاستفتاء ثمن السيد بعجي الفقرة الخاصة بتحديد عهدات رئيس الجمهورية بعهدتين فقط وجعلها مبدأ غير قابل للتغيير.

وأضاف بقوله بأن "هذا هو أساس الديمقراطية وهو التداول على الحكم"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري "يبين إرادة حقيقية في إنهاء الحكم الفردي في الجزائر."

وأشار المسؤول الحزبي أن هذه الوثيقة الدستورية "تكرس وبوضوح الأطر التي تعزز الممارسة الديمقراطية والحريات والتوازن والفصل بين السلطات، كما أنها تشكل أرضية لترقية العمل السياسي والجمعوي."

واعتبر السيد بعجي أنه في ظل التعديل الدستوري سيتم إقرار العديد من القوانين الهامة في حياة المواطن والتي "ستنعكس بالإيجاب على مختلف المنظومات"، على غرار الأحزاب والجمعيات والإعلام والقضاء وغيرها، كما قال.