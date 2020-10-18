مشروع تعديل الدستور "أرضية أساسية لبناء دولة عصرية ومستقرة"

تغطية مناطق الظل في مجال التنمية معتبرة جدا -

كوفيد-19: الاجراءات الصحية الاستعجالية التي اتخذتها الجزائر تبين أنها فعالة -

تصفيات كأس أمم إفريقيا- 2021: الكونفدرالية الإفريقية تطرح عدة اقتراحات لخوض الجولتين الثالثة والرابعة -

تعديل الدستور : الصحافة الوطنية تبرز أهمية الوثيقة في رسم معالم جزائر المستقبل اجتماعيا واقتصاديا -

معرض افتراضي حول الجوانب التصويرية للدفاعات الجزائرية إبان العهد العثماني -

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي -

تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي لفائدة ولاية بومرداس -

الحملة الاستفتائية حول الدستور: المتدخلون يدعون الى التصويت ب نعم لضمان التغيير المنشود -

التكوين في مهن الماء: استحداث 20 تخصصا جديد بداية من العام المقبل -

جراد يشيد بوعي و دور الشباب في تكوين المجتمع المدني -

الوزير الأول يدشن مدرسة الحرف للأشغال العمومية بالجلفة -

تخصيص 300 وحدة سكنية إجتماعية إضافية لولاية الجلفة -

التعديل الدستوري سينهي كافة الانحرافات التي كانت سائدة في السابق -

ترشيح فيلم هيليوبوليس لجعفر قاسم للتنافس على أوسكار أحسن فيلم دولي -

التأكيد على ضرورة تفعيل التنمية المحلية محور زيارة الوزير الأول لولاية الجلفة -

جراد يضع حجر أساس لمشروع مركز لمكافحة السرطان بالجلفة -

امكانية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي غير المستغلة وإسناد تسييرها إلى وزارة الثقافة -

مجازر 17 أكتوبر 1961 : عريضة في فرنسا من أجل الاعتراف بجرائم دولة -

العنف التعبيري عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مرفوض لأنه تهديد للنسيج الاجتماعي الوطني -