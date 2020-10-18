مشروع تعديل الدستور "أرضية أساسية لبناء دولة عصرية ومستقرة"

وذكر السيد بلعيد خلال تجمع شعبي بدار الثقافة "امحمد اسياخم" في إطار الحملة الاستفتائية أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي "يضمن الاستقرار القانوني و الاقتصادي و الاجتماعي لبناء الجمهورية الجديدة الديمقراطية و الموحدة".
وأشار الى أن الهدف من تنظيم سلسلة اللقاءات و التجمعات الشعبية عبر مختلف الولايات هو تحسيس المناضلين و المواطنين بأهمية هذا الاستفتاء لكون الدستور هو " القانون الذي سيسير الدولة الجزائرية و أساس لدولة جديدة مبنية على مؤسسات".
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وبالمناسبة, دعا رئيس جبهة المستقبل الجميع إلى "إنتهاج النقاش والحوار الهادف بعيدا عن زرع الكراهية والفتن بين الجزائريين" خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور.
كما حث القوى السياسية والمجتمع المدني للمساهمة في إنجاح الاستفتاء المقبل من خلال التوجه يوم الفاتح نوفمبر القادم إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والتصويت بنعم.