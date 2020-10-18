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الحملة الإستفتائية : التصويت ب"نعم" تجسيد لمفهوم الجزائر الجديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 10:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الأغواط - إعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان يوم السبت بولاية الأغواط أن التصويت ب''نعم'' على مشروع تعديل الدستور يعد "تجسيدا لمفهوم الجزائر الجديدة".

وأوضح السيد الدان خلال لقاء نشطه بقاعة متعددة الرياضات عيسى غريب بعاصمة الولاية في اطار الحملة الاستفتائية,   أن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور يعد تجسيدا لمفهوم الجزائر الجديدة, وأن اختيار الحركة للتصويت بنعم جاء بعد مشاورات ماراطونية مع خبراء و أخصائيين.

و قال ان ذلك "يتماشى مع آفاق الحركة الرامية إلى تجسيد المفهوم الحقيقي للجزائر الجديدة" و أن مشروع الدستور "يتوافق في عدة نقاط مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها حركة البناء الوطني".

وأضاف السيد الدان أن حركة البناء الوطني "ستتموقع مع كل من يريد الخير للجزائر و الجزائريين", داعيا الجميع إلى "قراءة مضامين مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء مطلع نوفمبر المقبل قبل الحكم عليه".

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كما نصح المواطنين أن "لا ينساقوا وراء الشروحات غير الصحيحة لمشروع تعديل الدستور على مواقع التواصل الإجتماعي, بل الاستماع الى المختصين في القانون الدستوري لفهم كل ما هو صعب".

وأشار نائب رئيس حركة البناء الوطني أن تشكيلته السياسية قدمت أربعين اقتراحا لتعديل الدستور, أُدرج منها 31 اقتراحا ضمن التعديل, معتبرا ذلك "دليل قاطع على رغبة السلطة الحالية في الإصلاح".

واعتبر السيد أحمد الدان في ختام تدخله أن العودة للشعب من خلال الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور هو تأكيد على عودة الشرعية الشعبية, قائلا أن "الجزائر للجميع و يبنيها الجميع''.

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الحملة الإستفتائية : التصويت ب"نعم" تجسيد لمفهوم الجزائر الجديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 10:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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