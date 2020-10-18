حزب الفجر الجديد يدعو للتصويت بـ"نعم" على مشروع التعديل الدستوري

سطيف- دعا رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش يوم السبت بسطيف الشعب للتصويت ب "نعم" على مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.

و أوضح السيد بن بعيبش في تجمع شعبي نشطه بقاعة المعارض لحديقة التسلية بوسط المدينة في إطار الحملة الإستفتائية أن تشكيلته السياسية قد قررت التصويت بـ"نعم" على التعديل الدستوري الذي تراه "في صالح البلاد من أجل مواصلة بناء الجمهورية الجديدة".

و صرح رئيس حزب الفجر الجديد أن تشكيلته السياسية تعتبر التعديلات الدستورية "خالية من أية مخاطر و أنها مفتوحة على الحريات العامة و الحقوق" .

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و أردف قائلا "إن التصويت بنعم على مشروع التعديل الدستوري يعني الموافقة على مواصلة المسيرة و منح الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية لتطبيق برنامجه، بينما يعني التصويت ب لا , الرجوع إلى دستور 2016 و إنعاش العصابة و الذهاب إلى المجهول" .

و في ختام كلمته دعا رئيس حزب الفجر الجديد الشعب إلى التصويت بـ"نعم في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل ".