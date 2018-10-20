Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

النطق بالحكم في استئناف مجمع سوفاك يوم 21 أكتوبر

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر– سيتم النطق بالحكم في الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع "سوفاك" لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، المتهم ب " تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم"، يوم 21 أكتوبر، حسبما اعلنه القاضي بعد مرافعات الدفاع.

ويتابع أيضا في هذه القضية كل من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من ذات البنك ومن وزارة الصناعة علاوة على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي وخيدر عولمي (الشقيق الأصغر لمراد عولمي).

للتذكير، أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وشقيقه خيدر عولمي.

اقرأ أيضا :   قضية سوفاك: استئناف مرافعات الدفاع 

كما التمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى 15 سنة سجنا نافذا و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل واحد منهما.

ومن جهة أخرى، التمس النائب العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و إطارات من البنك و من قطاع الصناعة متورطين في القضية. كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
النطق بالحكم في استئناف مجمع سوفاك يوم 21 أكتوبر
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.18

الحملة الاستفتائية : تعزيز دور و مشاركة الجالية الجزائرية بالخارج في مشاريع التنمية

20.10.18

تغطية مناطق الظل في مجال التنمية "معتبرة جدا"

20.10.18

النطق بالحكم في استئناف مجمع سوفاك يوم 21 أكتوبر

20.10.18

مجازر 17 أكتوبر 1961 "ستبقى وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي"

20.10.18

تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي لفائدة ولاية بومرداس

20.10.18

تعديل الدستور: أقوال لرؤساء الأحزاب و المجتمع المدني في اليوم ال 11 من الحملة

الأكثــر قـراءة

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.15

الموافقة على وضع بساط بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس بملعب أول نوفمبر

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.15

انفجار أنبوب الغاز بالبيض: إيداع 8 أشخاص الحبس ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية

20.10.14

وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار