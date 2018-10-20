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تعديل الدستور: أقوال لرؤساء الأحزاب و المجتمع المدني في اليوم ال 11 من الحملة

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر- أهم ما جاء يوم السبت في  تصريحات و أقوال لرؤساء وممثلي الاحزاب السياسية و المجتمع المدني , في اليوم الحادي عشر من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل:

- وزير المجاهدين و ذوي الحقوق الطيب زيتوني في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة بمعسكر :"الشباب الجزائري متجند بشكل دائم في كل الاستحقاقات الوطنية و متمسك برسالة المرجعية النوفمبرية ".

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالاغواط: "مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء يعد بوابة للإصلاحات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ".

- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بقالمة : "مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي "جاء بمواد جديدة لتحصين الهوية و لتعزيز استقرار الجزائر".

- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة بسوق أهراس: "مساندة خيار مشروع تعديل الدستور جاء بناء على ما تحمله هذه الوثيقة من إيجابيات ستمكن الجزائر وشعبها من تجاوز الكثير من المحن والثغرات التي حملها دستور 2016 " .

- رئيس حزب صوت الشعب من الوادي :"دعوة النخبة من الكفاءات وأصحاب المبادرات الجادة إلى ضرورة الانخراط في العمل الحزبي و الجمعوي للمساهمة في مساعي التغيير لبناء الجزائر الجديدة''. 

- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) من سطيف :" التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يجعل للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج دورا اقتصاديا و اجتماعيا هام كما يحفظ كرامتها" .

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- رئيس حركة الاصلاح الوطني من تلمسان : الدستور الجديد "سيكرس القطيعة مع الممارسات السياسية القديمة للتوجه نحو جزائر جديدة تسودها العدالة الاجتماعية والديمقراطية  ".

- رئيس حزب الفجر الجديد بسطيف "التعديلات الدستورية "خالية من أية مخاطر و أنها مفتوحة على الحريات العامة و الحقوق" .

-مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج بالنعامة : مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي "يثمن دور ومكانة الحركة الجمعوية كشريك حقيقي في تسيير مؤسسات الدولة وهو ما يشكل انطلاقة حقيقية لمرحلة بناء الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع".

-رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة من قالمة : مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي "أعطى أهمية خاصة لفئة الشباب".

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تعديل الدستور: أقوال لرؤساء الأحزاب و المجتمع المدني في اليوم ال 11 من الحملة
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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