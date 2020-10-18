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الديوان الوطني للحج والعمرة : أغلب الوكالات السياحية تمكنت من استرجاع حقوقها

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
الديوان الوطني للحج والعمرة : أغلب الوكالات السياحية تمكنت من استرجاع حقوقها

الجزائر - أكد الديوان الوطني للحج والعمرة يوم السبت أن أغلب الوكالات السياحية تمكنت من استرجاع حقوقها, مبرزا حرصه على "ضمان" الاستعداد الإداري والإجرائي لعودة رحلات العمرة بعد فتح المجال الجوي.

وأوضح بيان للديوان أن مجهوداته "أسفرت عن تمكن أغلب الوكالات السياحية المرخصة من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها" وذلك عقب "التنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكذا مختلف شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين في الجزائر".

كما باشرت مصالح الديوان- يضيف البيان-"سلسلة اتصالات مع مختلف الشركاء خارج الوطن وداخله, خصوصا وكالات السياحة والأسفار من أجل ضمان الاستعداد الإداري والإجرائي والجاهزية لعودة رحلات العمرة بعد فتح المجال الجوي, مع ضرورة الالتزام التام بما سيتم إقراره من تدابير احترازية في إطار البروتوكول الصحي الخاص بمواجهة جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة".

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وفي ذات الصدد, أكد الديوان أنه "يتابع العودة التدريجية لنشاط العمرة بالبقاع المقدسة والتي مكنت بحمد الله تعالى من عودة الطائفين والساعين إلى بيت الله الحرام وذلك بعد التوقف الطويل الذي فرضته الإجراءات الاحترازية المتخذة عقب انتشار جائحة كوفيد-19 منذ مارس المنصرم".

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الديوان الوطني للحج والعمرة : أغلب الوكالات السياحية تمكنت من استرجاع حقوقها
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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