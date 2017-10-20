المديرية العامة للأمن الوطني تحيي الذكرى ال 59 ليوم الهجرة تحت شعار"انتفاضة الأحرار في دار الاستعمار"

وأوضح ذات البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت نشاطات لإحياء هذه الذكرى المصادفة ل 17 أكتوبر من كل سنة, وذلك لما تحمله من معان وأبعاد وطنية وتاريخية.
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وفي ذات الصدد, شاركت مصالح الشرطة السلطات المحلية والأسرة الثورية مراسم إحياء هذه التي الذكرى تعد "واحدة من المحطات الأساسية" في كفاح الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية, فضلا عن"زيارة وتكريم متقاعدي الشرطة من المجاهدين وذلك رغم ما تعرفه هذه المرحلة من تدابير وقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد".