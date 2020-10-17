جبهة الجزائر الجديدة تساند خيار مشروع تعديل الدستور

سوق أهراس-أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام يوم السبت بسوق أهراس أن تشكيلته السياسية "تساند خيار مشروع تعديل الدستور" .

وأوضح السيد بن عبد السلام خلال لقاء نشطه بقاعة المحاضرات "ميلود طاهري" بعاصمة الولاية في إطار الحملة التحسيسية لشرح أبعاد التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر المقبل بحضور مناضلين بحزبه و متعاطفين معه أن "مساندة خيار مشروع تعديل الدستور جاء بناء على ما تحمله هذه الوثيقة من إيجابيات ستمكن الجزائر وشعبها من تجاوز الكثير من المحن والثغرات التي حملها دستور 2016 " .

و بعد أن حذر من "الانسياق وراء افتراءات أبواق الفتنة"، أكد السيد بن عبد السلام أن مشروع تعديل الدستور "قد فصل و بصفة قطعية في مسألة الهوية و لا داعي للمزايدة بشأنها" , على حد تعبيره.

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وأضاف نفس المسؤول الحزبي أن حنكة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "قد مكنت الجزائر من مواجهة تحديات انتشار جائحة كوفيد-19 و كذا التداعيات السلبية لانهيار أسعار النفط على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى استعادة البلاد مكانتها في المحافل الدولية" .