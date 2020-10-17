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الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الإنسان : تفعيل دور التوعية "ضروري تحسبا للاستفتاء''

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 16:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

عنابة- أكد رئيس الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الإنسان علي براشد يوم السبت بعنابة على "ضرورة تفعيل دور التوعية والتحسيس لتعزيز المشاركة الشعبية في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل".

وأوضح السيد براشد في ندوة جهوية حول شرح مضمون التعديل الدستوري التي نشطها بقاعة قصر الثقافة محمد بوضياف بوسط المدينة في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور أن ''المواطنة سلوك وممارسة للحقوق والواجبات".

و أبرز في هذا الصدد بأن الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل "يأتى ليتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في بناء جزائر تضمن الحقوق والحريات وتؤسس لديموقراطية تشاركية يكون فيها المواطن شريكا فاعلا وفعالا" .

وأردف قائلا "إن التعديل الدستوري يضمن الحريات الأساسية ويلزم الهيئات العمومية باحترامها", لافتا الى أن المكانة المميزة التي يخص بها التعديل الدستوري دور المجتمع المدني في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من شأنها أن "تعزز روح المواطنة وجعلها السلوك الإيجابي الذي يبني ويحمي الوطن''.

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وأضاف السيد براشد أن الجزائر "بحاجة إلى مؤسسات قوية و أن الشعب مدعو للاتفاف حولها", مذكرا في ذات السياق بأن مشروع التعديل الدستوري قد تطرق إلى تعزيز الثقة بين المواطن و الدولة من خلال تفعيل دور المجتمع المدني على مختلف الأصعدة.

للإشارة، فقد شارك في تنشيط هذه الندوة كل من الأمين العام للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الإنسان رشيد محيوز و ممثلون لذات الاتحاد بعدة ولايات بشرق البلاد.

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الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الإنسان : تفعيل دور التوعية "ضروري تحسبا للاستفتاء''
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 16:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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